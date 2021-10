Vrijwillige dijkwacht speelt twee dagen voor Hansje Brinker

UPDATE Investeer­ders zien toekomst in kleine huisjes bij zorgcentra: geld voor Butterfly Effect

7 oktober DEN BOSCH/ROSMALEN - De jonge Bossche onderneming Butterfly Effect kan met een aanzienlijke financiële injectie van investeerders flink gaan groeien. De huurders van deze kleine woningen moeten als tegenprestatie vrijwilligerswerk doen op de zorglocatie. De Binckhorst in Rosmalen had in 2018 de primeur.