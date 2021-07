Vrijwilliger Gerard uit Nuland geeft dag in dag uit door aan KNMI hoeveel neerslag er is gevallen

video Explosie bij slagerij Jaraya in Den Bosch: winkel weer geopend

27 juli DEN BOSCH - Aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch is dinsdagochtend vroeg een explosief afgegaan bij slagerij Jaraya. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de politie waren massaal aanwezig, dertien woningen rondom de slagerij werden tijdelijk ontruimd. Ook werd er een tweede explosief rondom de slagerij gevonden. De slagerij is 's ochtends weer opengegaan.