Vrijwilliger Joop ziet hoe eenzaamheid keihard toeslaat nu zijn wijkcentrum dicht is: ‘De ouderen missen dat verzetje’

De 70-jarige Timmermans is bijna 25 jaar vrijwillig beheerder/penningmeester bij het wijkcentrum in Den Bosch. ,,Een soort kindje van mij”, zegt hij. ,,Kom normaal iedere dag even kijken. Nu mis ik mijn ritme en die 200 bezoekers per week. Loop soms ook wat met m’n ziel onder m’n arm. Ik fiets en wandel nu veel met m’n vrouw. Ik verveel me gelukkig niet.”