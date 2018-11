Vrijwilligers mogen mening geven over armoede en schulden in Den Bosch

Bont op de warenmarkt? ‘Er staat gewoon in dat het van konijn is hoor’

9:23 Do 29 nov. Ze kan het zo aanwijzen. ,,Dit is allemaal nepbont", zegt Bregje van der Heijden. ,,Maar dit kraagje, dat is denk ik echt. Meestal is het van een konijn", zo zegt de marktkoopvrouw in haar kraam.