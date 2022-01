Vrijwilligers redden duizenden boompjes uit de Gement en brengen ze naar Minitopia

Het is waterkoud, een dikke laag mist hangt over de Gement. De grond is drassig. Toch staan er zo’n tien vrijwilligers boompjes uit te steken. De spade gaat de koude grond in, het is flink en toch voorzichtig spitten. Uiteindelijk komen de soms 2 meter hoge sprieten met kluit en al eruit; ze worden vervolgens een voor een gesorteerd. De oogst: vooral berk en wilg en, oja, een verdwaalde ratelpopulier.