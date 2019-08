Vroeger zei Ellen Pauel nooit nee, nu zegt ze niet metéén ja

Uitslaande schoor­steen­brand verwoest apparte­ment aan Cypres­straat in Den Bosch

10:56 DEN BOSCH - In een schoorsteen van een appartementencomplex aan de Cypresstraat in Den Bosch woedde woensdagmorgen een uitslaande brand. De woning op de bovenste verdieping waar de brand is ontstaan, is daardoor onbewoonbaar geworden. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.