Vrouw (20) overleden bij steekpartij in Den Bosch, andere vrouw (21) opgepakt: ‘Slachtoffer vluchtte naar buren en riep om hulp’

DEN BOSCH - Een 20-jarige vrouw uit Den Bosch is zaterdagavond om het leven gekomen bij een steekpartij. Een 21-jarige vrouw uit Den Bosch is aangehouden. De steekpartij gebeurde in het huis van het slachtoffer aan de Slagendreef. Zij vluchtte daarna naar de buren. Dat meldt de politie.

De melding van het incident kwam rond 19.50 uur binnen bij de politie. Het slachtoffer werd in haar eigen woning neergestoken en is toen naar de buren gevlucht. De bloedsporen van die vluchtpartij zijn nog duidelijk zichtbaar op de deur. De buren hebben hulp ingeschakeld, die helaas te laat kwam.

Agenten, ambulancepersoneel en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De zwaargewonde vrouw kon echter niet meer gered worden en overleed ter plekke aan haar verwondingen. Ook een hond raakte gewond en is door de dierenambulance meegenomen voor behandeling in het dierenziekenhuis in Waalwijk.

De 21-jarige verdachte was in dezelfde woning nog aanwezig en is meteen opgepakt. Over de relatie tussen de twee vrouwen kan de politie nog niets zeggen.

,,De verdachte zit vast voor verder onderzoek”, aldus woordvoerder van de politie Manon van der Heijden. ,,Het onderzoek gaat waarschijnlijk nog de hele nacht duren.” Dit onder andere omdat er in twee woningen onderzoek wordt gedaan. Forensisch specialisten van de politie en de recherche zijn in touw en de hele straat is afgesloten. De familie van het slachtoffer is opgevangen op het politiebureau. Ook de buren, een gezin, krijgen opvang aangeboden.

Volledig scherm De politie heeft de straat afgezet na de steekpartij en doet onderzoek. © Meesters Multi Media/Bart Meesters

Volledig scherm Steekpartij in Den Bosch © Meesters Multi Media/Bart Meesters

Volledig scherm Steekpartij in Den Bosch © Meesters Multi Media/Bart Meesters