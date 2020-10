Vrouw (28) achter stuur betrapt onder invloed van drugs: ‘Volgens de agenten was u nogal agressief’

Het één na beste spring­paard ter wereld begon in Haaren en heet nog altijd naar Vughtse lunchroom Chopin

25 oktober HAAREN - De 14-jarige ruin GC Chopin’s Bushi, gefokt in Esch en voor het eerst getraind in Haaren, is het een na beste springpaard ter wereld. Onlangs werd de ranglijst van het afgelopen wedstrijdjaar bekend gemaakt. ,,Als het er dan uitkomt, dan ben je wel trots ja.’’