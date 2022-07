Vrouw (68) uit Rosmalen niet door misdrijf om het leven gekomen, zoon (40) weer vrijgelaten

Het lichaam van de 68-jarige vrouw werd woensdagavond rond 23.00 uur gevonden in haar woning in de Wethouder Noppenlaan. ‘Omdat niet meteen duidelijk was of er sprake was van een natuurlijk overlijden zijn we een onderzoek opgestart', meldt de politie. Rechercheurs van de forensische opsporing hebben sporenonderzoek verricht in én om de woning.