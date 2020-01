Vrouw bedreigt buschauffeur in Vught met de dood en probeert medereizigers te slaan

Zwijntje dat los rondliep in Empel had volgens gemeente spuitje moeten krijgen

17:04 DEN BOSCH - Het hangbuikzwijntje dat eind november werd aangetroffen in Empel was niet geregistreerd en de eigenaar was niet te achterhalen. En dus had het volgens de landelijke richtlijnen een spuitje moeten krijgen. Dat zegt de gemeente Den Bosch die nu werk gaat maken van betere protocollen.