Vrouw belandt met auto op z'n kant in Den Bosch

Corona bij nertsen, hoe zit het bij de fokkerij in Rosmalen? Bossche Groenen vraagt ophelde­ring

27 april DEN BOSCH/ROSMALEN - Bij twee Brabantse fokkerijen, zo werd zondag bekend, zijn nertsen besmet met het coronavirus. Dat roept bij de Bossche Groenen de vraag op hoe het zit met de nertsenfokkerij van Rios Mink in Rosmalen. Niet alleen in hoeverre het daar ook aan de orde is, maar ook of het niet beter is uit voorzorg een zone rond het bedrijf af te sluiten.