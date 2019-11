Vrouw bewusteloos gevonden nabij Rijksweg in Nuland, een aanhouding verricht

Een voorbijganger zag de vrouw vrijdagavond liggen en belde 112. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Na aanwijzingen van een getuige is een man aangehouden die zich in de buurt ophield en zich verdacht gedroeg. Of de man daadwerkelijk iets te maken heeft met de gevonden vrouw is nog onduidelijk, zo laat een politiewoordvoerder weten. ,,Zijn mogelijke rol wordt onderzocht.”

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. ,,We weten nog niet of de vrouw betrokken is geweest bij een ongeval, of dat er iets anders aan de hand is. We houden alle opties open”, zegt de politiewoordvoerder. Wie de vrouw is, weet de politie nog niet. ,,Onze eerste zorg is haar gezondheid.”