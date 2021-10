Vrouw gewond bij botsing op N65 bij Helvoirt

Bossche­naar die vast zat voor zelfdo­dings­hulp richtte eerder politieke partij op voor regie over eigen einde

16:29 DEN BOSCH - De 78-jarige Bosschenaar die verdachte is in een onderzoek naar hulp bij zelfdoding, strijdt al langer om mensen regie te geven over hun eigen levenseinde. De psycholoog richtte daar vorig jaar zelfs een politieke partij voor op.