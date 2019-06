Vrouw in Den Bosch ‘vloog wel zes meter door lucht’, rijder crossmotor is nog op vlucht

Ze staat nog steeds bij te komen, de jonge Bossche was een poosje eerder op deze maandagavond getuige van een vreselijk ongeval. Een vrouw van iets verderop werd in haar straat, de Churchilllaan in Den Bosch-West, aangereden door een crossmotor die met een noodvaart over de weg reed. ,,De vrouw vloog wel zes meter door de lucht heen, zó hard ging het", zegt het meisje. ,,Ik denk echt dat ze harder dan 100 kilometer per uur reden, terwijl je hier maar 30 mag.”