Vrouw met geweld van portemonnee beroofd in Den Bosch

Prototype nieuwe elektri­sche auto al te zien in MiNC-café Den Bosch

10:51 DEN BOSCH - Het prototype van de Lightyear one, de Nederlandse elektrische auto die zichzelf oplaadt met ingebouwde zonnepanelen, is dinsdag 25 juni officieel wereldkundig gemaakt. En deze futuristische auto is op 1 juli daadwerkelijk al in Den Bosch te zien tijdens het MiNC-café in de Verkadefabriek. Dat begint om 20 uur.