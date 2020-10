Vrouw nog steeds in cel na vondst explosieve stoffen in berging

Mark Rutte en Jack Mikkers met mondkapje van Vughtse kunstena­res: ‘Mijn email explodeer­de’

23 oktober DEN BOSCH - Minister-president Mark Rutte liep er mee rond. En dat was ook het geval met de Bossche burgemeester Jack Mikkers. Het gaat om een mondkapje dat is ontworpen door de Vughtse kunstenares Marion Janssen-Quaadvliet. Op het kapje is de Bossche Markt is te zien zoals Janssen dat op schilderij heeft vereeuwigd.