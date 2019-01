Vrouw nog vast na steekpartij op parkeerplaats in Vught: ‘Onderzoek in volle gang’

Video Auto brandt uit in Den Bosch: politie voorkomt overslaan op ander voertuig

8:16 DEN BOSCH - Aan de Derde Haren in wijk de Haren in Den Bosch is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto in vlammen op gegaan. De melding van de brand kwam rond 00.30 uur binnen bij de brandweer. Bij aankomst zagen brandweerlieden een geparkeerde auto aan de voorzijde volledig in brand staan.