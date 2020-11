Vrouw overgoten met kokend water in Den Bosch: drie jaar cel geëist tegen man

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist tegen een man die in mei van dit jaar zijn 22-jarige vrouw uit Eritrea zou hebben overgoten met kokend water. Het slachtoffer liep daarbij ernstige brandwonden op. Het tafereel speelde zich af in een woning Den Bosch.

Delen per e-mail

De politie trof de gewonde vrouw op 16 mei rond 01.00 uur aan in een woning in de wijk Kruiskamp. Ze bleek drie kilometer gelopen te hebben vanaf haar huis, elders in Den Bosch.

Eenmaal aangekomen in die woning kregen agenten direct een ‘vreemd gevoel’, aldus het OM in een verklaring. Ze troffen aldaar haar dochter en man aan. Het dochtertje zei destijds ‘papa heeft mama pijn gedaan en nu is mama weggerend’, terwijl ze wees naar de waterkoker.

Agenten besloten - gezien alle omstandigheden - de vader aan te houden. De vrouw werd ondertussen opgenomen in het brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Vaker geweld gebruikt

Uit daarna afgeluisterde gesprekken tussen de man en de vrouw kwamen sterke aanwijzingen naar voren dat de eerder gegeven verklaring van het dochtertje zou kunnen kloppen. Nader onderzoek wees eveneens uit dat de man vaker gewelddadig was tegen de vrouw.

Het OM meldt dat is gebleken dat binnen de Eritrese gemeenschap weinig ruimte is voor een vrouw om haar man te beschuldigen of te vallen. Het slachtoffer hield daarom vol dat haar man niets te verwijten valt en pleitte voor zijn vrijlating.

De officier van justitie gaat daar echter niet in mee. De situatie wordt ‘zorgwekkend’ genoemd, ‘zeker omdat er een jong meisje in het spel is er vaker geweld in het gezin zou plaatsvinden’.

Eis

Eis: drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bekijk hier onze meest bekeken video's: