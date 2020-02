Vrouw rijdt 65 km/u te hard in Den Bosch, rijbewijs afgepakt

Leider van Bossche autobende minder zwaar gestraft dan geëist

16:51 DEN BOSCH - ‘Kaal schroeven’, zo noemden ze het ‘strippen’ van (gestolen) auto’s in onder meer Den Bosch. De politie hoorde dat tijdens afgeluisterde telefoongesprekken. En de politie kon het zien dankzij verborgen camera’s. Zes aangehouden mannen zijn door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot cel- en taakstraffen. De zevende verdachte is vrijgesproken.