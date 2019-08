Vrouw uit Den Bosch kan Raad van State niet overtuigen met ‘papierafvaltruc’ en dus moet ze boete betalen

Politie vond poeder en kilo's hennep bij inval in Bossche loods

12:20 DEN BOSCH - De drugsgerelateerde goederen die de politie in beslag genomen heeft tijdens een inval in een loods in Den Bosch blijken onder meer poeder, kilo's hennep, verpakkingsmateriaal en een tabletteermachine te zijn geweest. Een 29-jarige Bosschenaar, de huurder van het pand, werd aangehouden.