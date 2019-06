Vrouw zwaargewond bij aanrijding met scheurende crossmotor in woonwijk Den Bosch, bestuurder op de vlucht

‘Kapot lachen’ bij schoolvoet­bal­toer­nooi OJC Rosmalen

19:29 DEN BOSCH - "Hé hallo, ik sta helemaal vrij", roept de 10-jarige Lieke -Martens- van der Sterren, speelster van KC De Terp-1 uit Rosmalen. Een team waarin uitsluitend meisjes van de bovenbouw zitten. Even later schiet ze op goal, maar het 'puntertje' gaat net voorlangs. "Niet geschoten is altijd mis", relativeert ze na afloop van het (gewonnen) wedstrijdje tegen De Sprong-2 tijdens het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van OJC Rosmalen.