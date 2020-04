Vrouw zwaargewond bij brand op dak appartementencomplex Den Bosch

Roep om uitstel cruciale N65-raad: ‘Vught moet zich schamen, plan niet tijdens coronacri­sis er doorheen drukken’

6:50 VUGHT - In Vught is commotie ontstaan over de politieke besluitvorming rondom de N65. Inwoners willen een volwaardig inspraakproces en niet beperkt worden door ‘coronamaatregelen'. Ook de oppositiepartijen D66, SP en CDA willen dat de cruciale gemeenteraad wordt uitgesteld.