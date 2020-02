Vrouwen meten luchtkwaliteit op 183 kilometer lange route Vuelta van Den Bosch naar Utrecht

In de Domstad zijn ze al een tijdje bezig met het in kaart brengen van de luchtkwaliteit per Snuffelfiets. Ofwel een fiets met een sensor aan het stuur. De Provincie Utrecht, Civity (data-oplossingen), SODAQ (sensoren) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) willen op deze manier zoveel mogelijk data verzamelen. Data die uiteindelijk om te zetten zijn in een groene fietsrouteplanner waarbij je zelf bepaalt in welke mate van luchtvervuiling je rijdt.

Op de website van Snuffelfiets is een kaart te zien die al een eerste indruk geeft. Rond Utrecht veel lichtblauwe en donkerblauwe lijntjes, wat duidt op een lage concentratie fijnstof. Op woensdag 29 april komt er een kringel vanuit Den Bosch naar Utrecht over 183 kilometer bij: de route die de profrenners van de Vuelta ook rijden op zaterdag 15 augustus. Alleen dit keer gereden door vrouwen die zijn aangesloten bij een van de trainingsgroepen van Vrouwenwielrennen.nl.





Grotendeels dan toch, want onder meer langs de Provincialeweg-Oost/N267 voorbij Heusden en de Van Heemstraweg/N322 in de Bommelerwaard is er kilometers lang geen fietspad te bekennen. ,,Wij gaan niet zoals de profs over de openbare weg’’, vertelt Claar Schouwenaar, projectleider Snuffelfiets & La Vuelta bij de provincie Utrecht. ,,Daar waar we niet over de weg kunnen, zoeken we fietspaden of een alternatieve weg op. De route wordt ook voorgereden.’’

,,Deze toertocht is de aftrap van het programma met activiteiten rond de Vuelta. Vrouwenwielrennen.nl heeft het initiatief genomen, maar ook losse aanmeldingen van vrouwen zijn van harte welkom. De gemiddelde snelheid ligt op 28 kilometer per uur. We hebben nu ruim 20 aanmeldingen. Een totaal van 25 zou al prachtig zijn, maar we kunnen ook 50 rensters kwijt.''





Een aantal van de rensters krijgt een sensor aan het stuur die onder meer fijnstof, luchtvochtigheid en temperatuur meet. ,,Hoe zwaar zo'n apparaatje is? Goede vraag.’’ Iedere gram telt tenslotte op de racefiets. ,,Het is zo groot als twee of drie iPhones 6 op elkaar. En ook even zwaar ongeveer. Nog niet per se een wielrengadget’’, weet Schouwenaar, zelf trainster bij Wielervereniging Utrecht.

Het kastje - de batterij gaat 16 uur mee - doet elke 20 seconde een meting en elke 2 minuten wordt er een pakketje data verzonden. ,,Door de meting kunnen we straks iets zeggen over de luchtkwaliteit op het traject waar de Vuelta straks voorbijkomt. We zijn aan het kijken of we bij de Vuelta zelf op de een of andere manier ook een meting kunnen laten doen.''





Behalve in Utrecht rijden er in Zwolle Snuffelfietsen rond en gaan in Den Bosch ambtenaren en medewerkers van de GGD Hart voor Brabant er mee op pad. Volgens onderzoek van het RIVM heeft Den Bosch samen met Eindhoven de minst schone lucht van Brabant. Daar zal de Snuffelfiets niet één, twee, drie verandering in brengen, maar het kan wel voor meer inzicht zorgen.