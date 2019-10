Vuelta in de achtertuin: ‘Leuk dat ze in de zomer van 2020 langs mijn huis komen’

Syriër wilde vanuit Berlicum voor 20 miljoen aan ‘Ji­had-drugs’ exporteren naar Mid­den-Oos­ten

18:35 BERLICUM - Voor het uitvoeren van ruim vijfhonderd kilo harddrugs naar Saoedi-Arabië eist het Openbaar Ministerie 7,5 jaar cel tegen een 47-jarige Syriër. De man werd in januari dit jaar betrapt, toen de politie 534 kilo Captagon-pillen vond in een loods in Berlicum.