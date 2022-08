Vuelta komt eraan, dus moeten 1100 auto's in Den Bosch aan de kant: ‘Sleepwagens staan klaar’

Weleens een auto weggesleept zien worden in de Bossche binnenstad? Dat is een zeldzaamheid. Maar dat kan komend weekend zomaar anders zijn. Want de gemeente heeft er al afspraken voor gemaakt met het Bossche bergingsbedrijf Logicx. De ‘voorrijkosten’ van de sleepwagen zijn 82,65 euro per auto (tot 3500 kilo). Het wegslepen zelf kost 180 euro. Voor de ‘bewaring’ betaal je vervolgens bijna een tientje per dag. En bij het afgeven (ophalen) van de auto wordt nog eens 34,88 euro in rekening gebracht.