Vught 75 jaar bevrijd: Muziektoppers van toen

Kasteel Maurick Vught introdu­ceert eigen kasteel­bier ‘Heerlijke Hendrik’ met Oran­je-Spaan­se noot

10:11 VUGHT - ‘Heerlijke Hendrik’ is de naam van het ambachtelijk gebrouwen kasteelbier van Kasteel Maurick. Het bier is geïnspireerd op prins Frederik Hendrik van Oranje die vanuit Kasteel Maurick in 1629 de strijd tegen de Spanjaarden leidde tijdens de belegering van ’s-Hertogenbosch.