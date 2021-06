Vught eert veteranen met Witte Anjer Perkjes: ‘Symbool van erkenning, waardering en zorg’

Goed en nobel werk

Veel gemeenten gaven gehoor aan deze oproep of zijn ermee bezig, waaronder Oss en Eindhoven . Ook Vught omarmt het initiatief. ,,En ik hoop dat snel meerdere gemeente volgen”, zei burgemeester Roderick van de Mortel. ,,De V van veteranen is bewust leesbaar vanuit het raadhuis. Zodat wij en de bezoekers van het raadhuis iedere dag worden herinnerd aan diegenen die zo lang, zo’n goed en nobel werk hebben verricht over de hele wereld.”

Tweede Witte Anjer Perkje bij Moluks woonoord

De aanwezigheid van de grote Molukse gemeenschap in Vught is voor Van de Mortel een drijfveer om nog een tweede perkje te realiseren nabij woonoord Lunetten. ,,Dat wordt waarschijnlijk september. We moeten nog even wachten op toestemming van de grondeigenaar. Een bijzonder moment omdat het dit jaar zeventig jaar is geleden dat de Molukkers als militairen, gedwongen en ongewenst, naar Nederland kwamen. Jullie vaders en grootvaders”, sprak hij tot de aanwezige Molukse gemeenschap. ,,Dit perkje staat symbool voor respect en is een eerbetoon voor wat zij voor ons hebben gedaan. En, ik durf hier wel te zeggen, voor het leed dat hen is aangedaan.”