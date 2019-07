Vught en voetbalvereniging zetten een handtekening voor nieuw 'zwaluwnest'

Lage rente

,,Een win-win situatie", zegt Zwaluw-voorzitter Jacco de Koning. ,,We kunnen tegen een lage rente geld lenen bij de Nederlandse Bank. 'Ons' deel wordt casco opgeleverd. Binnen de vereniging hebben we genoeg deskundigheid om bijvoorbeeld de kantine af te bouwen. We houden inzamelacties."

Er wordt al zeven jaar over een nieuw 'Zwaluwnest' gepraat. De huidige kleedkamers en het clubhuis uit 1991 zijn namelijk helemaal op. Eind 2018 stelde de oud-voorzitter zich niet beschikbaar omdat de politiek 'nee' zei tegen de nieuwbouwplannen. ,,Er zijn nu andere afspraken over de eigendomsverhoudingen.", legt sportwethouder Toine van de Ven uit. ,,De gemeente blijft mede-eigenaar."

Duurzaamheid

De eerste schop moet voor 2020 de grond in. ,,We hopen dat het gebouw er in 2021 staat", aldus De Koning. ,,Dan bestaan we negentig jaar."