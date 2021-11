Vught geeft gehoor aan noodkreet van wijkagent Pim Vos: ‘Hoe kunnen we de wijkagenten ontlasten?’

Stoppen met dure inhuur

De VVD diende een motie in met de titel ‘Verlichten werkdruk Wijkagenten’. De motie kreeg maar net voldoende steun. Timmermans: ,,Wij willen de wijkagenten ontlasten door boa’s, jongerenwerkers en wijk-GGD’ers efficiënter in te zetten. Nu huren we een jongerenwerker onnodig duur in. Voor hetzelfde geld kunnen we er misschien wel twee in dienst hebben. Die kunnen we dan ook inzetten in de avonduren, op momenten dat jongeren elkaar opzoeken. Ook externe boa’s is een dure oplossing. We kunnen die middelen beter gebruiken. Preventie aan de voorzijde is goedkoper dan politie inzet achteraf.”