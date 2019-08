Vught ‘gevaarlijkste’ gemeente van Nederland

Drie appartemen­ten in oude seksbios Erotic Corner in de Vughter­straat

12:04 Di 6 aug. ‘Hetero & Gay cinema’ staat nog op de deur, maar Erotic Corner is al even dicht. In het pand waar tot 1 mei nog een ‘grote collectie dvd's in alle genres’ lag, keert geen winkel meer terug. In plaats van bioscoopzaaltjes met seks zitten er straks drie appartementen in het pand in de Vughterstraat.