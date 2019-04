Vught grijpt net naast titel ‘Beste Bibliotheek van Nederland 2019'

VUGHT - De Beste Bibliotheek van Nederland 2019 staat niet in Vught maar in Leeuwarden (dbieb). Vught eindigde op de tweede plek. De winnaar is zojuist bekend gemaakt tijdens het Nationale Bibliotheekcongres in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

De Bibliotheek Vught is onderdeel van Babel en gevestigd in de voormalige rijksmonumentale Petruskerk die omgevormd is tot een ontmoetingscentrum.

De andere genomineerden waren: Deventer (centrale) die de derde plek behaalde, Dongen (Theek 5), Harderwijk (Huis van de Stad) en Losser (‘t Lossers Hoes). De publieksstemmen én een deskundige jury bepaalden samen de winnaar.

De bibliotheek in Vught wordt geprezen vanwege de bijzondere huisvesting in een rijksmonumentale kerk maar ook vanwege het ‘Petrusconcept’. De samenwerking met het Vughts Museum, ABZ, Wereldwinkel, Welzijn Vught en Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus én de koerswijziging die in 2016 is ingezet. Van een retail bibliotheek naar een maatschappelijke bibliotheek die verbinding zoekt met de gemeenschap.

Voor en door Vughtenaren

Programma's in de Vughtse bieb zijn gericht op taalstimulering, zelfredzaamheid, algemene ontwikkeling en lezen en literatuur. In al deze uitingen zoekt de bibliotheek de samenwerking op met betrokken burgers en Vughtse organisatie en instellingen. Het is een bibliotheek voor en door Vughtenaren.

Wereldwijd belangstelling