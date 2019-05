Vught heeft de grootste inkomstenverschillen van heel Brabant

KaartIn Vught is de ongelijkheid in inkomsten het hoogst van de hele provincie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die LocalFocus opvroeg over 2017.

Inkomens- en vermogensongelijkheid kan worden uitgedrukt met de zogeheten ‘Gini-coëfficiënt’. Dit fictieve getal loop van nul tot één, waarbij geldt: hoe hoger, hoe ongelijker.

Gevarieerde inwoners

De gini-coëfficiënt in Vught is 0,35. Dat is net wat hoger dan bijvoorbeeld een stad als Eindhoven, waar het 0,33 is. Den Bosch ligt relatief laag met 0,29. Dat is exact hetzelfde cijfer als in Tilburg.

De verschillen in inkomsten in zo'n gemeente als Vught zijn te verklaren door het aantal mensen met relatief hoge inkomsten. Die vormen een groot verschil met mensen die weinig inkomen hebben. Het verschil is namelijk ook hoog in Oisterwijk, een relatief rijke gemeente. Daar is de coëfficiënt 0,32. In een stad als Tilburg of Eindhoven zijn de verschillen te verklaren door de gevarieerde groep inwoners. Zoals studenten met een heel laag inkomen, uitkeringsontvangers en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

In Gilze en Rijen, Dongen en Reusel-De Mierden liggen de verschillen heel laag met 0,24.

Bekijk hier de inkomensongelijkheid in Brabant:

Vermogen

De inkomensongelijkheid in Nederland is het grootst in Laren, Wassenaar en Blaricum. Niet alleen in deze rijke gemeenten, maar ook in studentensteden – inclusief de vier grootste steden – lopen inkomens vaak ver uiteen.

Behalve de inkomensongelijkheid, is er ook gekeken naar de vermogensongelijkheid. Dat kan dus ook bestaan uit spaartegoeden, huizen, bedrijven enz. Tussen 2015 en 2017 is de vermogensongelijkheid gedaald. Waarschijnlijk komt dat door de aantrekkende woningmarkt, aldus het CBS. In Rotterdam en Amsterdam is de vermogensongelijkheid het grootst.

In gemeenten met relatief veel ouderen met overwegend lage inkomens liggen de inkomens doorgaans dicht bij elkaar. Daardoor is de inkomensongelijkheid juist lager in gemeenten als Brunssum, Landgraaf en Kerkrade in Limburg. Ook in Pekela en Stadskanaal is dit het geval.