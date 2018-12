Vught heet Helvoirt van harte welkom maar is kritisch over de gekozen gemeentegrenzen

Jan Verhoeff, man van weinig woorden maar met groot hart

7 december DEN BOSCH - Enkele honderden belangstellenden hebben vrijdagmiddag in de Grote Kerk in Den Bosch afscheid genomen van Jan Verhoeff. Decennia was hij dé stadsfotograaf in Den Bosch. Naast familie en vrienden waren onder de aanwezigen veel oud-collega's en vertegenwoordigers van Oeteldonk.