Vught herdenkt inwoners die in Indië zijn gesneuveld

Fort Isabella Vught: nieuwe ‘mi­ni-samenle­ving’

9:38 VUGHT - Het hekwerk rondom Fort Isabella in Vught is inmiddels verdwenen. Een natuurlijke houtril (takkenhoop) is ervoor in de plaats gekomen. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het verduurzamen van bestaande kazernegebouwen én hebben diverse bedrijven op het historische terrein hun vaste stek gevonden. Nu wordt gezocht naar toekomstige bewoners.