Vught houdt huren van binnensportaccommodaties kritisch tegen het licht

De huurtarieven voor de verschillende binnensportaccommodaties in Vught lopen volgens een gemeentewoordvoerster nogal uiteen en zijn niet vergelijkbaar. ,,Zeker na recente renovaties en nieuwbouw van sportaccommodaties, is het tijd om deze tariefstelling kritisch tegen het licht te houden om daarmee alle verenigingen en inwoners een gelijke kans te geven gebruik te maken van deze accommodaties", verklaart zij.

Denktank

Tarieven

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur in het raadhuis. Aanmelden kan via: i.courage@vught.nl. Tijdens de avond gaan de bezoekers groepsgewijs van gedachten wisselen over een aantal stellingen, waarbij het tariefbeleid centraal staat. ,,Het doel is niet om de huren te verhogen of te verlagen, maar om de huren te harmoniseren en met elkaar in overeenstemming te brengen", aldus de woordvoerster.