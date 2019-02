Vught houdt vast aan verharden en openstellen van Jagersboschlaan; bewoners overwegen gang naar de rechter

Verdachte tegen rechter: ‘Door de GHB doe je dingen die je anders nooit doet’

21 februari DEN BOSCH - Twee afkortingen zijn typerend voor de Bosschenaar (33) die deze week terecht stond bij politierechter Kraniotis. Het gaat om ADHD en GHB. De rechter zweeg over de stoornis. Maar hij was duidelijk over de drug. Hij vertelde vaak te maken te hebben met verdachten die daar verslaafd aan zijn. ,,Ik ben nu van die rotzooi af’’, zei de verdachte. Maar hij was nog niet af van de twee diefstallen waarvoor hij naar de rechtbank kwam.