Vught kan volgende week veilig vanuit de auto stemmen bij het ‘drive-in stembureau’; Boxtel doet het niet

D66 opperde vorige week de mogelijkheid voor een drive-in stembureau te onderzoeken. Het idee voor zo’n stembureau kwam van een inwoner van Vught die op tv zo’n stembureau in Amerika had gezien bij de presidentsverkiezingen.

Het drive-in stembureau is een proef om kiezers een extra mogelijkheid te bieden om te stemmen. De resultaten worden meegenomen bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Boxtel

Ook Boxtel heeft overwogen een drive-in stembureau te realiseren. De parkeerplaats bij eetcafé de Oude Ketting was in beeld. Na overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is maandag echter besloten het toch niet te doen. Dat was ook het advies van het ministerie en dat volgt Boxtel op. Het zou te ingewikkeld zijn om in zo'n korte tijd een drive-in stembureau op te tuigen.