Vught komt ‘gelukkig’ niet naar plaatsen van bijzondere trap Muyserick

Buurtbewoner Paul van Hoof komt tijdens zijn ommetje even kijken hoe het met de trap Muyserick staat die zaterdag op het Maurickplein in Vught werd geplaatst. ,,Het is rustig”, vindt hij. ,,Had het drukker verwacht. Ik woon vlakbij; moet hier dagelijks wel twintig keer langs”, verontschuldigt de man zich zowat omdat hij op straat loopt.

‘Niet komen kijken’

Vught riep de inwoners deze week op om vanwege de coronacrisis en het anderhalve meter afstand houden vooral niet naar het plaatsen van de bijzondere trap Muyserick te komen kijken. De gemeente zette een webcam neer waarop liefhebbers het (in)takelen van de trap rechtstreeks konden volgen. De ruim 22 meter lange trap van 400 duizend euro voert met een bochtje in een boog ruim 4,5 meter over de Boxtelseweg richting kasteel Maurick en jachthuis Muyserick.

Volledig scherm De bijzondere brug is naar jachthuis Muyserick 'aan de overkant' vernoemd. © Peter de Bruijn

‘Trap over weg is veiliger’

,,Mensen die voorheen over de brug over de A2 naar de overkant wilden, moesten de drukke Boxtelseweg oversteken. Een trap over het wegdek is veiliger dan een zebrapad”, legt gemeentelijk projectleider Simon van Schijndel uit. ,,De zijkanten van de trapconstructie zijn nu nog open. Daar komen nog platen met gaatjes in een boommotief in; een soort bomenlaantje inderdaad.”

Volledig scherm De constructie is klaar. De afwerking volgt. © Simon van Schijndel (Gemeente Vught)

Het plaatsen van de brug kon ondanks de coronacrisis niet wachten. ,,Heeft met de planning te maken”, aldus Van Schijndel. ,,We hebben gekeken hoe we het zo ‘corona-veilig’ mogelijk konden doen. Mensen die thuis meekijken vragen zich misschien af: waarom zij wel buiten en wij niet? We kunnen hier redelijk goed afstand houden van elkaar. De trap wordt komende weken nog afgewerkt. 17 april gaat ie als het goed is, open. Door de coronacrisis is er nu geen officieel moment inderdaad.”

Quote Ik overweeg sluiten van gebied IJzeren Man en Vughtse Heide met Pasen Roderick van de Mortel , burgemeester Vught

Burgemeester van de Mortel komt poolshoogte nemen. ,,Een staaltje vakmanschap”, vindt hij. ,,De brug herstelt de verbinding tussen kasteel en jachthuis met het dorp. Het klinkt normaal gesproken vreemd, maar er komt nu waarschijnlijk ook door de livestream gelukkig bijna niemand kijken.”

Geen bekeuringen uitgedeeld