Vught krijgt er flink van langs in evaluatie van Hans Kraaijeveld over Speeldoos

De besluitvorming van het Vughtse college van burgemeester en wethouders over het voortbestaan van Theater de Speeldoos was volgens organisatiedeskundige Hans Kraaijeveld verre van professioneel. ,,Gezien hun speelsterkte is hen dat zeker aan te rekenen. Hierdoor is er veel stuk gemaakt van een culturele voorziening die de potentie had heel goed te zijn. Het zou de gemeente sieren haar eigen aandeel in het ontstaan van deze situatie te evalueren en daaruit eigen lessen te trekken. Op het gebied van respect, eerlijkheid, betrouwbaarheid en open communicatie is in Vught nog veel ruimte voor verbetering.”