Vught laat inwoners ‘online’ meedenken over hun woonomgeving

Man die valse bommelding deed, is opgesloten voor brandstich­ting in lege trein

21 oktober DEN BOSCH - De Schijndelaar (50) die in maart werd aangehouden voor een valse bommelding in het UWV-kantoor in Den Bosch zit opgesloten in de gevangenis in Vught voor brandstichting in een lege trein in Arnhem. Dat bleek deze week tijdens een zitting waar hij terechtstond voor de valse bommelding en andere zaken.