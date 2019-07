Vught lokt ‘plaagvlinders’ in de val; ze verdrinken

Auto lekt olie in Den Bosch waardoor scooter ten val komt: twee gewonden

28 juli DEN BOSCH - In de nacht van zaterdag op zondag is een auto zwaar beschadigd geraakt op de Visstraat in Den Bosch. Hierdoor lekte de auto olie op het wegdek, waardoor even later een scooter ten val kwam. Hierbij raakten twee personen gewond.