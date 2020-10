Vught mag lege wijnflessen nog aan straat zetten; Helvoirt moet naar glasbak

De discussie over de afvalinzameling in de gemeente Vught en straks dus ook Helvoirt is uitgesteld tot 2021, na de herindelingsverkiezingen. Tijdens deze discussie komt ook het wel of niet voortzetten (in Vught en Cromvoirt) van de glasinzameling aan huis aan bod.

Verschil in dienstverlening

Er wordt dan een keuze gemaakt voor de gehele nieuwe gemeente, inclusief Helvoirt. In Vught wordt het glas eens in de vier weken aan huis opgehaald. Dit kost jaarlijks zo’n 68.000 euro. In Helvoirt moeten inwoners het zelf naar de glasbak brengen. ,,Nu de discussie is doorgeschoven is er inderdaad sprake van een verschil in dienstverlening tussen Vught en Helvoirt”, aldus een gemeentewoordvoerster.

Helvoirt betaalt niet voor Vught

Helvoirtenaren hoeven volgens haar echter niet bang te zijn dat ze betalen voor een dienst die ze niet krijgen. Zowel in Vught als in Helvoirt betaalt vanaf 2021 iedereen hetzelfde bedrag aan vastrecht. ,,Dit is gebaseerd op glasinzameling in de containers. De situatie in Helvoirt”, schetst de gemeentewoordvoerster.

Quote De nieuwe gemeente­raad is volgend jaar vrij om keuzes te maken over de afvalinza­me­ling Toine van de Ven , Wethouder financiën

De extra service in Vught wordt volgens haar betaald uit het zogenaamde ‘frictiebudget’. Dat is extra geld dat door het Rijk beschikbaar is gesteld vanwege de herindeling. ,,De glasinzameling is dus niet opgenomen in het vastrecht of doorberekend in de afvalstoffenheffing.”

Vaste kosten

De afvalstoffenheffing wordt één keer per jaar vastgesteld. De vaste kosten voor mensen die alleen wonen bedragen dit jaar in Vught 124,92 euro en voor een gezin 189,36 euro.

De groene container voor GFT-afval mag gratis aan de weg worden gezet. Voor de grijze container moet afhankelijk van de grootte 4,30 euro, 9,85 of 15,85 euro worden betaald per keer dat deze wordt leeggemaakt.

Helvoirt straks duurder uit

In Haaren ligt het basistarief lager en is op dit moment 119 euro per jaar. Daar kost het aan de weg zetten van een grijze container 4 euro, 8 euro of 14,25 euro.

De tarieven voor komend jaar zijn nog niet bekend maar de kans is groot dat Helvoirtenaren na de herindeling duurder uit zullen zijn.

Vanaf 2022 wordt de inzameling van glas voor alle inwoners van de gemeente hetzelfde. ,,De nieuwe gemeenteraad is volgend jaar vrij om keuzes te maken over de afvalinzameling”, vult wethouder Toine van de Ven aan.