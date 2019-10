Vught neemt afscheid van laatste twee KNIL-veteranen: ‘Afsluiting van een stukje koloniale geschiedenis’

Raad van Commissa­ris­sen Theater aan de Parade uitgebreid met directeu­ren attractie­par­ken

15:38 DEN BOSCH - Patrick Lammers is vanaf 1 oktober de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Theater aan de Parade in Den Bosch. De topman van Essent was al lid van de RvC, maar volgt Henk Kivits op die in 2014 had aangekondigd aan zijn laatste periode te beginnen.