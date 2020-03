Vught niet langer onder toezicht provincie; huisvesting statushouders op orde

Golftoer­nooi KLM Open in Cromvoirt werpt schaduw voorzich­tig vooruit

9:30 CROMVOIRT - ,,Mensen zijn hier misschien te nuchter”, aldus Bert en Marianne Heesbeen uit Cromvoirt. ,,Laat die bekende golfers en al die golfliefhebbers maar komen. We zien wel wat er gebeurt. Nee, we maken ons geen zorgen. Of we gaan kijken? Denk het niet. Golf is geen sport voor ons.”