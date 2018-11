Vught overweegt hoger beroep in zaak 'Maurickbeuk’

De tijd dringt namelijk. De herinrichting van de Boxtelseweg is al in volle gang. De ‘Maurickbeuk’ had al plat moeten liggen. Toch heeft het gemeentebestuur nog geen besluit genomen over hoe zij omgaat met de uitspraak van de rechter. Die besloot vorige week dat de honderd jaar oude boom, die voor het herinrichtingsplan in de weg staat, moet blijven staan. Tot euforie van diverse milieuclubs verkoos de rechter het belang van de waardevolle Fagus Sylvatica voor het belang van het vergroten van het Maurickplein. ,,De uitspraak van de rechter geeft aanleiding tot een breed en gedegen onderzoek op alle onderdelen”, luidt de reactie van een gemeentewoordvoerster. ,,Dat heeft allerlei facetten, zoals op het juridische en technische vlak en voor de omgeving. We zijn de mogelijkheden aan het inventariseren. We hopen volgende week duidelijkheid te hebben over welke vervolgstappen we gaan zetten en waarom.”