Vught past bouwplan aan máár grotere Lidl komt er

Natuurlijk zijn de bewoners van de Brabantlaan en omgeving blij dat de bomen aan het Bisschop Zwijsenplein behouden blijven én dat de woningen aan de Brabantlaan minder hoog worden dan oorspronkelijk de bedoeling was maar ze balen dat de Lidl toch een stuk groter wordt én verhuist naar de overzijde van de weg. ,,Dat is de angel in het project”, schetst Marc Smits, woordvoerder namens de belangengroep ‘Hart voor De Baarzen’.

De nieuwe Lidl is volgens hem een ‘zeer omvangrijke, kolossale supermarkt’. ,,Wat ons betreft mag je dat zeker als XL bestempelen al ontkent de gemeente dit ten stelligste. Ook, of zelfs, in verhouding met andere Lidl-filialen is de beoogde 2000 vierkante meter nagenoeg het maximum. Sterker nog, de meeste Lidl-filialen zijn beduidend kleiner qua vloeroppervlakte.”

De globale visie zoals die nu voorligt. Blauw is de nieuwe Lidl, oranje het kindcentrum met losse gymzaal en geel de patiowoningen en appartementen.

Een persvoorlichter van Lidl laat weten dat het concern de term ‘XL’ niet hanteert. ,,En 2000 vierkante meter (vbo) is een gangbare maat voor een supermarkt van Lidl. Na aftrek van ruimtes voor magazijn en kantine en dergelijke komt het winkeloppervlak dan uit op circa 1300 vierkante. Deze oppervlaktes zijn vergelijkbaar met onze winkels in Den Bosch, Geldrop, Oisterwijk en Eersel.”

De grootste Lidl van het land staat in Amsterdam en telt 1800 vierkante meter winkeloppervlak. Aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch wordt een duurzame Lidl gebouwd van zo’n 1300 meter vierkante meter. ,,Wij geven geen informatie over welke Lidl het grootst of kleinst is", aldus de persvoorlichter. ,,De winkelafmetingen zijn altijd passend voor de betreffende gemeente en voor Lidl.”

Basisschool De Springplank wil een integraal kindcentrum worden.

Klanten gaven volgens hem aan dat ze de winkel krap en onoverzichtelijk vonden. ,,We willen bijvoorbeeld bredere gangpaden. En de verbouwing is nodig om het magazijn en de kantine te kunnen vergroten zodat er efficiënter gewerkt kan worden. Hierdoor neemt het aantal vervoersbewegingen met de vrachtwagen af. Op de nieuwe locatie kunnen consumenten ook beter en veiliger parkeren én we kunnen het filiaal verduurzamen en energiezuinig maken door onder andere het toepassen van zonnepanelen en ledverlichting. Ook gebruiken wij geen gas in onze filialen.”

Omwonenden zijn kritisch. Ze verwachten verkeersoverlast. Smits: ,,Met onze kritiek is niets gedaan. De immense blokkendoos staat onveranderd ingetekend. De gemeente geeft aan dat de supermarkt in deze wijk een buurtfunctie heeft. Feitelijk biedt ze Lidl de gelegenheid om de huidige ‘buurtsuper’ om te toveren tot een supermarkt die een aanzuigende werking heeft op mensen van elders. Met de nadruk op super. XL dus. Zeker in wijk- en buurtperspectief maar ook XL in landelijk opzicht. Het blijft in onze ogen vreemd om, in het kader van de Vughtse woningnood en het karakter van de wijk, zo veel bouwgrond op te offeren voor een winkel die een groot deel van de buurt niet wil. Kortom, de gemeente spreekt zich unaniem uit dat er meer woningen in Vught nodig zijn maar geeft hier de voorkeur aan detailhandel.”

Volgens wethouder Yvonne Vos kan de Lidl niet uitbreiden op de huidige locatie. ,,Daar is onvoldoende ruimte”, reageert ze. Daarnaast leidt verhuizen volgens haar tot een afname van de parkeerdruk. De Lidl krijgt ruim dertig extra parkeerplekken. De parkeerplaats tussen de winkel en basisschool De Lichtstraat telt er zo'n zestig. ,,Die ’s avonds kunnen worden afgesloten. En het gebied krijgt ook meerdere in- en uitgangen zodat bewoners van de Brabantlaan geen extra overlast krijgen. De verkeersstromen worden gescheiden. Al het verkeer van de Lidl wordt afgewikkeld via de Rouppe van de Voortlaan en de woningen en het IKC vanaf de Hertoglaan.”

In plaats van zo’n negentig woningen staan in het nieuwe plan acht patiowoningen aan de Brabantlaan gepland en 66 appartementen. De school wordt omgevormd tot een integraal kindcentrum en krijgt een aanbouw van 550 vierkante meter. Ten oosten van het kindcentrum wordt een nieuwe gymzaal gebouwd. De bestaande gymzaal wordt gesloopt. ,,Minder woningen betekent minder opbrengsten maar de voordelen zijn dat de woonstichting Charlotte van Beuningen sneller aan de slag kan. Die hoeft niet te wachten tot de oplevering van het kindcentrum en de gymzaal (zomer 2024) en de sloop van de Hertog van Brabantschool. Er kunnen snel 45 sociale woningen worden gebouwd.”

De woonstichting kan de woningen op eigen terrein bouwen. Onder de koopappartementen wordt een half verdiepte parkeergarage aangelegd. Vos: ,,Wij denken dat we de grootste pijnpunten uit het plan hebben gehaald.”

Donderdag 16 december buigt de gemeenteraad zich over het aangepaste plan.

De Italiaanse populieren kunnen in het nieuwe plan blijven staan.