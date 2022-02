Vught scoort niet best in gezondheidsonderzoek: herrie van treinen en auto’s verstoort de nachtrust

Tijn (29): ‘Dat die borsten eraf gingen voelde echt bevrijdend’

DEN BOSCH - Tijn de Jong uit Den Bosch wilde van zijn borsten af. Maar om dat voor elkaar te krijgen, was hij bijna zeven jaar verder. Had Tijn zijn borsten willen vergróten, dan kon hij zo naar een privékliniek. Dat is precies waar het misgaat in de transgender zorg, vindt hij. ‘Anderen bepalen of wij trans genoeg zijn’.

12 februari