Vught staat voor historisch besluit; stemt de raad in met verdieping van de N65?

VUGHT - Na ruim tien jaar bakkeleien, nam de Vughtse gemeenteraad ook donderdagavond nog uitgebreid de tijd om te stoeien over de ombouw van de N65. Vele moties en amendementen kwamen op tafel. Ver na middernacht en het ter perse gaan van deze krant was er nog geen besluit gevallen.

De rijksweg tussen Tilburg en Den Bosch gaat op de schop en kent straks alleen nog ongelijkvloerse kruisingen. De verkeerslichten verdwijnen. Kosten: zo'n 155 miljoen euro waarvan ruim 120 miljoen wordt bijgedragen door het Rijk en de provincie.

Knelpunten

Er was enthousiasme over plan maar ook veel aandacht voor de knelpunten die de ombouw van de N65 oplevert. Bijvoorbeeld de toename van de verkeersdruk in Vught omdat er afslagen op de N65 verdwijnen, het kappen van een groot aantal bomen, de bereikbaarheid van bedrijven ter hoogte van de Sparrendaalseweg, fietsverbindingen en de openstelling van de Jagersboschlaan. Dit leidde tot een tiental moties en diverse amendementen.

De historische N65-raad vond vanwege corona en de '1,5-meter' plaats in hotel Van der Valk.

Het burgerinitiatief, waarin werd verzocht om alsnog een volledige 1700 meter lange tunnel te realiseren, haalde het niet. ,,U gaat miljoenen uitgeven, voorafgaand aan een economische crisis. Zoveel geld terwijl de doelen niet worden bereikt, er meer verkeer komt en dus meer ongelukken. En het plan zit vol onjuistheden", sprak Philip Helmer van Vught Participeert. ,,De belangen van Vught worden niet gediend. Ik doe een beroep op uw voortschrijdend inzicht, stem niet in met dit plan maar onderzoek alsnog een tunnel.”

De meerderheid van de gemeenteraad liet weten graag een tunnel te willen maar stelde ook vast dat het budget daarvoor niet toereikend is. Ook uitstel van de besluitvorming vonden de meeste raadsleden niet gewenst.

De politieke partijen waren het er wel over eens dat het N65-plan niet perfect is en dat aan de knelpunten nog moet worden gewerkt. ,,De bezwaren van bijvoorbeeld de bewoners van de Helvoirtseweg afgelopen week, hakten er wel in", aldus Ton van der Vossen van PvdA/GroenLinks. ,,Daar moet iets gebeuren. We willen graag een onderzoek naar deze knelpunten. En een heroverweging met betrekking tot het openhouden van de Olmenlaan. Voor de vele bomen die worden gekapt moet compensatie komen.”

SP, CDA en D66 vroegen zich af waarom er niet al lang oplossingen zijn bedacht voor de toenemende verkeersdruk op de Helvoirtseweg maar ook Van Voorst tot Voorststraat, Theresialaan, Esscheweg, Esschestraat en John F. Kennedylaan.

Yvonne Vos (CDA) was verbaasd. ,,En ontevreden en vol ongeloof. Zo'n groot belangrijk en ingrijpend project en de eigen wegen en straten zijn niet bestudeerd? Dat komt later wel? Dit had al gebeurd moeten zijn!”

Verdiept reizen

VVD-er Mark du Maine dacht daar anders over. ,,Je kunt toch niet alles tegelijk uitvoeren. We kunnen eerst de N65 doen en hebben daarna nog tijd om de rest te regelen. Dit plan heeft echt meerwaarde voor Vught. Laten we nu hiermee instemmen. Dan sluiten we tien jaar van raadsbesluiten af, kijken we tien jaar vooruit en kunnen we straks verdiept reizen door een aaneengesloten Vught.”