Vught stapt niet naar Raad van State; Basisschool Misha de Vries toch welkom

Het besluit van de gemeenteraad om niet in beroep te gaan, leidde donderdagavond tot applaus van aanwezige ouders en een blije schooldirecteur Laurens Peeters. Zijn school is nu nog gevestigd in Rosmalen maar Peeters wil verhuizen naar Vught omdat daar een groot deel van de kinderen woont. Verschillende ouders hielden een vurig pleidooi vóór vestiging van de school in Vught. Onderwijspartij D66 bleef kritisch. ,,De school mag zich gelukkig prijzen met zulke betrokken ouders", aldus D66-raadslid Gemma Wiegant. ,,Maar wij blijven tegen vestiging van deze school in Vught. Vughtenaren draaien straks op voor een klein ‘eliteschooltje'. De ouderbijdrage van 3000 euro is een serieus bedrag. Daarnaast is het onderwijsconcept echt niet zo vernieuwend als wordt gesteld. Als particuliere school is Misha de Vries welkom maar niet op kosten van de gemeenschap.”