Vught start onderzoek: leidt klimbos IJzeren Man tot schade aan bomen?

Zwembad Vlijmen kán duurzaam, maar dat is wel bijna vier ton duurder

Met 2,6 miljoen is zwembad Die Heygrave in Vlijmen niet 'op een goeie manier' energieneutraal te maken. Dat zegt de Heusdense wethouder Kees van Bokhoven. Er moet bijna vier ton bij. ,,Als we het nu niet góéd doen, zullen we daar heel lang spijt van hebben." Het zwembad krijgt bovendien ook een ander smoel.